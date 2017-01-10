Rusya'daki fastfood zincirlerinden örnek davranış: Evsizlere bedava yemek

Rusya'da faaliyet gösteren en büyük iki fastfood zincirlerinden olan Burger King ve McDonald's, tüm Rusya'da etkisini artıran soğuk havalar nedeniyle dışarda kalan evsiz insanlara yemek yardımı yapmayı planlıyor.

Burger King Rusya Genel Müdürü Dmitri Medovoy, McDonald's'ın Rusya sorumlusuna bir mektup yazarak bu konuda beraber hareket etmeyi teklif etti. Restoranlara gelen ihtiyaç sahiplerini geri çevirmemeyi teklif eden Medovoy, onlara sıcak salonlarda oturmalarına izin vermeyi ve ücretsiz yiyecek birşeyler sunmayı önerdi.

McDonald's bu teklifi kabul ederse, aşırı soğuk havalarda evsiz insanlar restoranlara alınacak ve ücretsiz hamburger yiyebilecek. Burger King Rusya'da, hali hazırda bu kampanyayı yürütüyor.