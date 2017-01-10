Rusya Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağa Karlov ismi verildi

Ankara’da Rusya Büyükelçiliği’nin bulunduğu Karyağdı sokağına, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçi Andrey Karlov’un adı verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa Büyükelçi Karlov'un ismini vereceğiz, adını hem Ankara'da hem kalbimizde yaşatacağız.” demişti.

Karlov, 19 Aralık tarihinde Ankara’da katıldığı bir resim sergisinde, 22 yaşındaki çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikaste uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Elçiliğimizin bulunduğu sokak Rus-Türk dostluğu uğruna çaba sarf etmiş Rusya Kahramanı Büyükelçi Andrey Karlov'un adını taşımaya başladı pic.twitter.com/2TBocUXXsM — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 10 Ocak 2017

Suikastten sonra açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayın bir terör saldırısı olduğunu beyan etmişlerdi.

Türk ve Rus yetkililerden oluşan ortak bir komisyon suikastle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.