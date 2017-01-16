Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü: 37 kişi hayatını kaybetti

ACT Havayolları'na (myCARGO) ait Türk kargo uçağı, Kırgızistan'da bir yerleşim yerine düştü. 37 kişi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre uçak kötü hava koşulları nedeniyle düştü.

Hong Kong'tan havalanan Boeing 747 tipi kargo uçağı başkent Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında. Kazada aralarında dört mürettebatın da olduğu 37 kişi hayatını kaybetti.

Türk basın kaynaklarına göre Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ve yükleme uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca'nın yaşamını yitirdiğini aktardı.

THY: Uçak bize ait değil

​Olayın yaşandığı ilk dakikalarda uçaın Türk Hava Yolları'na ait olduğu yazılmıştı. Ancak ACT Havayolları'nın yaptığı basın açıklamasında ise şöyle ifade edildi: "TC-MCL tescil işaretli uçağımız bilinmeyen nedenle pist yakınlarına düşmüştür. Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir" denildi.

Kırgızistan'daki ACT Havayolları uçak kazası hakkında: pic.twitter.com/ROv1Zp3oD1 — Türk Hava Yolları (@TK_TR) 16 Ocak 2017

Kazada ayrıca 15 ev hasar gördü.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede pilotun cesedine ulaşıldığı belirtildi.



Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü, en az 32... apocank