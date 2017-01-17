Reina zanlısı Özbekistan doğumlu Abdülgadir Masharipov

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Pazartesi akşamı yakalanan Reina zanlısının 1983 Özbekistan doğumlu Abdülgadir Masharipov olduğunu açıkladı. Vali, zanlının sorguda suçunu kabul ettiğini ve parmak izinin de uyuştuğunu söyledi.

Şahin İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saldırının faili, 1983 Özbekistan doğumlu Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdülgadir Masharipov'dur. Afganistan'da eğitim almış, dört dil bilen iyi yetiştirilmiş bir kişi, bir terörist" dedi.

Vali ayrıca, saldırının Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından gerçekleştirildiğini de ifade etti.

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda aralarında bir Rus vatandaşının da bulunduğu çoğu yabancı uyruklu 39 kişi yaşamını yitirmiş, 71 kişi de yaralanmıştı.