Moskovalı sanatçı 'Donald Trump' şeklinde lolipop üretti

Moskovalı sanatçı Aleksey Spirenkov, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın kafası şeklinde, berberis aromalı lolipop üretti. Spirenkov ürettiği lolipoplar için 'Rusya'dan tatlı bir hediye' dedi.

Marketten satın aldığı şekerleri bir kaba doldurarak eriten Spirenkov, daha sonra bu sıvıyı Trump'ın kafası şeklindeki plastik kapların içerisine dolduruyor. ABD başkanının çok mimikli birisi olduğunu hatırlatan sanatçı, bu şekilde 9 farklı aromada lolipop şeker üreteceklerini söyledi.

Şekerin ismi ise 'Trump lolipopu' olarak düşünülüyor.

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