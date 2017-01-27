Rusya Postası, öldürülen Büyükelçi Karlov anısına posta pulu çıkaracak

Rusya Posta Servisi, uğradığı suikastte hayatını kaybeden Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov adına posta pulu çıkarmaya karar verdi.

Rusya Federal Posta Servisi basın sekreterliğinin Rus TASS ajansına yaptığı açıklamada, “Şubat 2017’de ‘Rusya Federasyonu’nun Kahramanları’ adlı serinin yeni posta pullarını hizmete sunacağız. Yeni posta pulu, 19 Aralıkta Ankara’da uğradığı terör saldırısında yaşamını yitiren Büyükelçi Andrey Karlov adına çıkarılacak.” İfadeleri yer aldı.

Karlov adına çıkarılacak olan posta pulları, hizmete gireceği ilk gün Moskova ve St. Petersburg’daki Rusya Postası’nın ana merkezlerinden temin edilebilecek.

Karlov, 19 Aralık tarihinde Ankara’da katıldığı bir resim sergisinde, 22 yaşındaki çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikaste uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Suikastten sonra açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayın bir terör saldırısı olduğunu beyan etmişlerdi.

Türk ve Rus yetkililerden oluşan ortak bir komisyon suikastle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.