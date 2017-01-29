Rus elçiyi öldüren polisin e-postaları olaydan 2,5 saat sonra silinmiş

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın kullandığı e-posta adresindeki yazışmaların, olaydan 2,5 saat sonra silindiği belirlendi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, soruşturmada, Altıntaş’ın olaydan sonra silinen e-posta yazışmalarının dökümü için Google’a başvuruldu.

Bu gelişme, Altıntaş’ın suikastı yalnız yapıp yapmadığına dair soru işaretleri oluşturdu. Hürriyet’e konuşan savcılık yetkilileri, bunun, ‘suikastta yalnız olmadığının en güçlü kanıtı’ olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Okul dahil tüm ilişkileri mercek altına alınan Altıntaş’la aynı okulda okuyan dört polisin, olay sonrası gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.