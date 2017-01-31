Karlov’un adı Moskova’da okuduğu okula ve bir sokağa verilecek

Türkiye’de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un adı Moskova’da bir sokağa verilecek.

Moskova Belediyesi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Moskova’daki Proektiruemıy proyezd No:1968 sokağının adının Karlov olarak değiştirileceği duyuruldu.

Karlov adını alacak olan sokak Kutuzovskiy prospekt ve Bolşoy Dorogomilovskaya ulitsa arasında bulunuyor.

Duyuruda ayrıca Karlov’un okuduğu Mosova’daki 648 numaralı ilkokula da adının verileceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın da Karlov adını alacak olan okula destek vereceği bildirildi.

Karlov, 19 Aralık tarihinde Ankara’da katıldığı bir resim sergisinde, 22 yaşındaki çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikaste uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Suikastten sonra açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayın bir terör saldırısı olduğunu beyan etmişlerdi.

Türk ve Rus yetkililerden oluşan ortak bir komisyon suikastle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.