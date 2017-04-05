St. Petersburg metrosunda çifte patlama: 10 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın St. Petersburg kentinde metro istasyonlarından birinde iki ayrı patlama gerçekleşti. Patlamalarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor.

Rossiya 24 televizyonuna göre, St. Petersburg metrosunun mavi hattında yer alan Sennaya Ploşad istasyonunda meydana gelen patlama nedeniyle etrafı yoğun bir duman tabakası sardı.

​Sputnik'e bilgi veren bir kaynak, metro istasyonunda ölü ve yaralıların olduğunu söyledi.

Patlamanın tren vagonlarından birinde gerçekleştiğini belirten kaynak, mavi hatta yer alan trenlerin hareketlerinin durdurulduğunu, olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderdiğini söyledi.

Bir diğer kaynaksa metroda iki patlamanın gerçekleştiğini söyledi. Kaynak'ın anlattığına göre, patlamalardan biri Sennaya Ploşad istasyonunda, diğeriyse Tehnologiçeskaya Institu istasyonunda gerçekleşti.

При взрывах в петербургском метро пострадали 50 человек https://t.co/EhEKR3CSTF pic.twitter.com/qE53sKPwkE — РИА Новости (@rianru) 3 April 2017

A post shared by @jewelryhole on Apr 3, 2017 at 5:21am PDT

Uzmanlar saldırıda kullanılan patlayıcıların el yapımı olduğunu ve etkisinin düşük seviyede olduğunu bildirdi. Putin, Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkilileriyle görüşerek terör olayını değerlendirdi. Metro istasyonlarındaki tahliyeler sona erdi, tüm vatandaşlar istasyonlardan çıkarıldı. Petersburg Valiliği saldırıda en az 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

Haberrus