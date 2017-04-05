St. Petersburg'da ölü sayısı 11'e yükseldi, 3 günlük yas ilan edildi

Rusya'nın St. Petersburg şehri metrosunun mavi hattında, Tehnologiçeski institut ve Sennaya ploşhad istasyonları arasında meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Saldırı sebebiyle şehirde 3 günlük yas ilan edildi (Salı, Çarşamba, Perşembe).

Son gelen bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 45 yaralı var. 6 kişinin durumunun ağır, diğerlerinin ise orta seviyede olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Ploşhad Vasstaniya istasyonunda da bomba yüklü bir çantanın tespit edildiği bilgisi doğrulandı. Teknik bir arızadan dolayı bombanın patlatılamadığı düşünülüyor.

Tüm Rusya'da güvenlik düzeyi artırıldı. Ayrıca metronun tamamen kapatılması nedeniyle şehirde çok yoğun trafik oluştu.

Pragmatic Pensioner (@555vyacheslavovich)'in paylaştığı bir gönderi ( 3 Nis 2017, 04:58 PDT )

Haberrus