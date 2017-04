Ülke çapında güvenlik önlemleri artırıldı: terör dahil tüm ihtimaller değerlendiriliyor

Rusya'nın ikinci büyük şehri St. Petersburg'da metroda meydana gelen patlama nedeniyle tüm ülkede güvenlik önlemleri artırıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "terörizm de dahil tüm ihtimaller değerlendiriliyor" diye ifade açıkladı.

Putin'in açıklaması şöyle: "St. Petersburg yetkilileri ve federal yetkililer, metrodaki patlamalarda yaralananlara destek vermek için her şeyi yapıyor. Patlamanın nedenlerinden bahsetmek için erken. Terörizm dahil her ihtimali değerlendiriyoruz."

Rusya'nın St. Petersburg kentinde metro istasyonlarından birinde iki ayrı patlama gerçekleşti. Patlamalarda en az 10 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamada, yeni bir patlama olması ihtimaline karşı St. Petersburg'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Putin, St.Petersburg'daki patlamayla ilgili olarak Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'la görüştü.

Saldırı nedeniyle St. Petersburg'daki tüm metro durakları kapatıldı.

Tell me: why is the world so cruel? #SaintPetersburg #PrayForSaintpetersburg pic.twitter.com/s9Lfrrz2ri