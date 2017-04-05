Yıldırım'dan Medvedev'e başsağlığı telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev'i aradı. Rusya'nın St. Petersburg metrosunda meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifalar dileklerini iletti.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir metroda meydana gelen patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti, 50'ye yakın kişi yaralandı.

Rusya Başsavcılığı Sözcüsü, olayın bir "terör saldırısı" olduğunu söyledi. Komite, bir başka patlayıcının daha kentteki bir metro istasyonunda bulunarak etkisiz hâle getirildiğini de açıkladı.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir metro, Sennaya Ploshchad ve Tekhnologichesky Institut metro durakları arasındayken patlama meydana geldi. Kurtarma yetkilileri, patlamanın metrodaki iki ayrı vagonun içerisinde yaşandığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayın nedeninin araştırıldığını söyledi. Putin, "Terör saldırısı dahil her ihtimali araştırıyoruz" dedi.

Haberrus