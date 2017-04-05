Avrupa liderlerinden Rusya’ya taziye mesajları

St. Petersburg metrosunda gerçekleştirilen saldırıya birçok Avrupa ülkesinden tepki ve Rusya ile dayanışma mesajları geldi.

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB) kurumları ve Avrupa ülkeleri, St. Petersburg metrosundaki saldırıya tepki göstererek, Rusya ile dayanışma mesajı verdi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland yayınladığı mesajda, "St. Petersburg'da meydana gelen ölümcül saldırı haberinin şoku ve üzüntüsü içerisindeyim. Avrupa Konseyi üyemiz olan Rusya'ya başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun açılışında konuşan AP Başkanı Antonio Tajani, saldırıyı kınadıklarını ve hayatını kaybedenler ve yaralılarla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Tajani, "her türlü terörizme karşı Rusya ile işbirliği içerisinde olduklarını" bildirdi.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "AB, tüm şiddet eylemlerini mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktadır." denildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'a AB adına başsağlığı dilediği ifade edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, St. Petersburg'da meydana gelen ve çok sayıda insanın öldüğü patlamayla ilgili haberleri dehşet ve üzüntüyle izlediğini belirterek, düşüncelerinin Rusya halkıyla birlikte olduğunu vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Rusya'daki saldırı karşısında dehşete düştüğünü, duygularının kurbanlar ve onların yakınlarıyla olduğuna dikkati çekti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, yaptığı açıklamada, terörizmle mücadelede safların sıklaştırılmasını istedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, mesajında, "Rus halkına ve devletine, İtalya'nın en içten başsağlığı dileklerini ve yakınlığını belirtiyorum. Teröre karşı birlikte mücadele etmeyi sürdüreceğiz." ifadesine yer verdi.

Haberrus