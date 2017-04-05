St. Petersburg metro patlamasında ölenlerin sayısı 14’e çıktı
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Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, St. Petersburg metrosunda dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 14'e çıktığını söyledi.
Skvortsova "Bugün sayının 14 olduğunu ifade edebiliriz. 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaşamalarına olanak vermeyen yaralarıyla acı içinde hayatını kaybetti.” dedi.
Skvortsova, kentteki hastanelerde 49 yaralının bulunduğunu, 13 kişinin tedavilerinin ardından evlerine gönderildiğini söyledi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı sabah yayınladığı bildiride patlama sonucu 51 kişinin yaralandığını açıklamış ve yararlıların listesini yayınlamıştı.
Haberrus