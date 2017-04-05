St. Petersburg metrosu tam kapasiteyle yeniden çalışmaya başladı

Rusya’nın St. Petersburg kenti metrosunda meydana gelen patlama sonrası kapatılan metro istasyonları bugün itibariyle yeniden normal seyrine döndü.

Petersburg Valiliği’nden yapılan bildiride, “Petersburg metrosu sabah saatlerinden itibaren tüm hatlarda ve tüm istasyonlarda tam kapasiteyle çalışmaya başlamıştır.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Petersburg kentinin içinde yer aldığı Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko bu sabah işe metro ile giderek vatandaşlara moral verdi.

St. Petersburg kentinde dün iki metro durağı arasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi de yaralanmıştı.

Berk Atacan, Haberrus