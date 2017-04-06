Metrodaki canlı bombanın kimliği kesinleşti: Kırgızistan doğumlu Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov

Rusya'nın St. Petersburg kentinde metroda düzenlenen saldırının zanlısının kimliği netleşti. Kırgızistan güvenlik servisi, şüphelinin 1995 yılında Kırgızistan'ın Oş kentinde doğan Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov olduğunu bildirdi. Rusya da Kırgızistan'dan yapılan açıklamayı doğruladı.

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e çıktığını, 49 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

St. Petersburg'da iki metro istasyonu arasında seyahat halindeki bir trende patlama meydana gelmişti. Olayın bir intihar saldırısı olup olmadığı henüz belirsiz.

Rusya Soruşturma Komitesi de, St. Petersburg metrosu saldırganının 1995 doğumlu Ekbercan Celilov olduğunu belirtti.

Komite sözcüsü Svetlana Petrenko, "Soruşturmacılar St. Petersburg metrosundaki bir trenin vagonunda patlama gerçekleştiren erkeğin kimliğini belirledi. Söz konusu kişi, 01.04.1995 doğumlu olan Ekbercan Celilov" dedi.

St. Petersburg metrosunda ilk saldırı

Günde 2 milyon yolcu tarafından kullanılan St. Petersburg metrosunda daha önce hiç saldırı düzenlenmemişti.

Ancak Rusya'nın ulaşım ağı daha önce benzer saldırıların hedefi olmuştu.

2010 yılında Moskova metrosuna düzenlenen çifte intihar saldırısında 38 kişi yaşamını yitirdi.

Bir yıl sonra da Moskova ile St. Petersburg arasındaki yüksek hızlı trende bir bombanın patlaması sonucu 27 kişi yaşamını yitirmiş ve 130 kişi de yaralanmıştı.

Her iki saldırıyı da radikal İslamcı gruplar üstlenmişti.

Haberrus