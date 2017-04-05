Putin: Terörle mücadele için işbirliği şart

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör ve aşırıcılıkla etkili bir şekilde mücadele edilebilmesi için istihbarat servisleri arasındaki işbirliği kurulması gerektiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik ve İstihbarat Servisleri başkanları konseyinde yaptığı açıklamada “Uluslararası terör ve aşırıcılıkla etkili bir biçimde mücadelenin yanı sıra huzur ve güvenliğin sağlanması için istihbarat servisleri arasında sağlam bir koordinasyon kurulması şart” dedi.

Putin, BDT ülkelerinin istihbarat konusundaki temel prensipleri konusunda 25 yıllık bir anlaşması olduğunu hatırlatarak, istihbarat alanındaki bu işbirliğinin istikrarlı ve etkili olduğunu kaydetti.

Haberrus