Rus milletvekilinden 'ilginç' Ayasofya paylaşımı

Rusya Devlet Duması milletvekili Vitaly Milonov, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan Ayasofya ile ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu.

Koyu bir Ortodoks olan Milonov, Facebook'taki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda Ayasofya'nın üzerine "Haç" görseli tutulan bir fotoğrafı paylaşarak, Rusça "Только так!" (Ancak bu şekilde!) yazdı.

Milonov'un 2 Nisan'da paylaşılan fotoğrafı 656 kişi tarafından beğenilmiş, 320 kişi tarafından paylaşılmış ve çok sayıda yorum almış.

Haberrus