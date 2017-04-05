Rusya: Suriye İdlib'de kimyasal silah kullanmadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib kentinde silahlı muhaliflere karşı hava operasyonu gerçekleştirdiğini belirtse de kimyasal silah kullanılmadığını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre salı günü İdlib'de yaşanan saldırılarda kimyasal silah kullanıldığı yönünde haberler gelmiş, 20'si çocuk 72 kişinin zehirli gaz nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda sarin gazının kullanıldığını ve saldırıyı Suriye ordusu ya da Rus hava kuvvetlerinin düzenlediğini belirtiyordu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise açıklamasında İdlib sınırları içinde bulunan Han Şeyhun kasabasındaki bir cephaneliğin hedef alındığını, cephanelikte bomba ve mayın yapımında kullanılan zehirli gazların bulunduğunu söyledi.

Türkiye'den gelen açıklamalarda da saldırının kimyasal saldırı olduğu ifade edildi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "İdlib'te düzenlenen saldırının bir kimyasal saldırı olduğuna dair bizde bulgular mevcut. Dün itibarıyla İdlib'ten 30 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi bugün kimyasal silah kullanımı iddialarını görüşmek üzere olağanüstü gündemle toplanıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura bölgedeki son gelişmeleri "dehşet verici" olarak nitelendirdi, Konsey'in sorumluların hesap vermesini talep etmek amacıyla toplanacağını belirtti.

Mistura ayrıca kimyasal silah kullanımının savaş suçu olacağını da hatırlattı.

Haberrus