Metro saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 3 Nisan'da meydana gelen metro saldırısında hayatını kaybeden 14 kişiden 13'ünün kimliği belli oldu.

Soruşturma komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre hayatını kaybeden 13 kişinin listesi şöyle:

1 - Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996

2 - Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

3 - Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

4 - Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

5 - Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

6 - Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945

7 - Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991

8 - Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950

9 - Петров Денис Романович, 27.12.1991

10 - Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 veya 27.03.2000

11 - Юлии Дмитриевны Красиковой, 12.09.1991

12 - Дмитрия Александровича Мазанова, 19.02.1990

13 - Марии Александровны Невнержицкой, doğum tarihi belli değil

Saldırganın da kimliği belli oldu

Soruşturma komisyonu tarafından yapılan açıklamada, saldırı zanlısının da kimliğinin DNA testleri sonucunda netleştiği belirtildi. Kırgızistan güvenlik servisi, şüphelinin 1995 yılında Kırgızistan'ın Oş kentinde doğan Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov olduğunu bildirdi. Rusya da Kırgızistan'dan yapılan açıklamayı doğruladı.

Reuters'in haberine göre Celilov, saldırıdan bir ay önce şehirde bir daire kiraladı. Komşuları Celilov'un çok sessiz bir insan olduğunu, sadece bir kere 5 kişiyi eve getirdiğini ve bu kişilerin de Rus gibi göründüğünü açıkladı.

Haberrus