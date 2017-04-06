Rusya’da okul yakınında patlama; 1 kişi yaralandı

Rusya'nın güneyindeki Rostov-na-Donu kentinde bir okula yakın bölgede patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı.

Sputnik'e konuşan kaynaklara göre, patlama Moskova saatiyle 07.00'de yaşandı. Bir kişinin yerde duran şüpheli bir paketi almasının ardından paket infilak etti.

Sadovaya sokağındaki bir okulun yakınlarında meydana gelen patlamada paketi yerden alan kişinin parmaklarının koptuğu ve aynı zamanda karın bölgesinden yaralandığı belirtildi.

Bu arada yaralanan kişinin okulun temizlik görevlisi olduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından okuldaki dersler iptal edildi ve polis çevreyi kordon altına aldı.

Haberrus