Osla'da bulunan bombayla ilgili bir Rus vatandaşı gözaltına alında

İsveç’in başkenti Stockholm’de Cuma günü meydana gelen kamyonlu saldırının ardından çevre bölgelerdeki ülkeler de teyakkuza geçti. Norveç'in başkenti Oslo’nun en işlek yerinde bir bomba düzeneği ele geçirildi, olayla ilgili 17 yaşındaki bir Rus vatandaşı gözaltına alındı.

Norveç istihbarat birimleri ülkedeki ulusal terör tehdidi seviyesini artırdı. Eskiden "mümkün" olan terör saldırısı seviyesi "olası" seviyesine çıkarıldı.

Cumartesi günü başkent Oslo'nun merkezindeki Gronland bölgesinde meydana gelen olayda polis geniş bir alanı kordon altına almış ve bulunan bombayı kontrollü bir şekilde patlatmıştı.

Gözaltın alınan 17 yaşındaki Rusya vatandaşı gencin avukatı, müvekkilinin yanlış bir şey yapmadığını, yaşananların "bir delikanlı şakasından ibaret olduğunu" ifade etti.

Reuters, gözaltına alınan gencin 2010 yaşında Norveç'e gelerek sığınma başvurusunda bulunduğunu yazdı.

Polis Güvenlik Birimi Başkanı Benedicte Bjornland "17 yaşındaki genç adamın bir terör saldırısı düzenlemek isteyip istemediği net değil" dedi.

Njornland, Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya ve İsveç'te art arda yaşanan saldırıların "Norveç'te bulaşıcı bir etkisinin bulunduğunu" belirten Bjornland, saldırıları taklit edenlerin çıkabileceği uyarısında bulundu.

Haberrus