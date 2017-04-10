Rusya: Türkiye’ye charter uçuşları durdurulabilir

Rus RIA Novosti haber ajansının haberine göre Rusya Federal Havacılık Kurumu’ndan (Rosaviatsiya) bir kaynak, Rosaviatsiya’nın Rus havayolu şirketlerine bir mektup göndererek Türkiye’ye charter uçuşların durdurulabileceği yönünde uyarıda bulunduğunu söyledi.

Kaynağa göre uyarı mektubunda neden olarak Türkiye’deki karmaşık iç siyasi durum’ gösterildi.

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) yetkilisi Svetlana Sergeyevna ise RIA’ya yaptığı açıklamada Türkiye’ye charter uçuşlarının durdurulabileceği yönünde bir bilgi almadıklarını söyledi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze ise şimdilik Türkiye’ye charter uçuş yasağı bulunmadığını söyledi. Lomidze, “Türkiye’de 16 Nisan’daki siyasi gelişmelerle ilgili olarak ülkede olumsuz gelişmeler meydana geldiğinde muhtemel bazı gerginlikler yaşanması durumuna karşı konunun gündeme geldiğini tahmin edebiliriz.” açıklamasında bulundu.

Rus savaş uçağının Türk jetleri tarafından hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle Suriye sınırında vurulmasının ardından Rusya Türkiye’ye charter uçuşlarının durdurmuş ve yasak 9 ay boyunca devam etmişti.

2016 yılı başında Rusya’dan Türkiye’ye giden Rus turist sayısında yüzde 90’lara varan düşüşler yaşanmıştı.

Berk Atacan, Haberrus