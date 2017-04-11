FSB: IŞİD Rusya'da yeni saldırılar hazırlığında

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, şuana kadar elde ettikleri verilerin toplamına göre, IŞİD'in tüm dünyada ve Rusya'da yeni saldırılar hazırlığında olduğunu söyledi.

IŞİD üyelerinin Rusya'da yeni terör saldırıları hazırladıklarını söyleyen FSB Direktörü, "Ortadoğu'da İslam Devleti adı altında faaliyet gösteren IŞİD gibi terör grupları ve liderlerinden ulaşılan bilgilere göre, dünyanın farklı noktalarında ve Rusya'da yeni terör saldırıları hazırlıkları yapılıyor." diye ifade etti.

Bortnikov, böyle planların uygulanmasına örnek olarak Rusya, İngiltere, İsveç ve Mısır'da son zamanlarda gerçekleştirilen saldırıları işaret etti.

3 Nisan'da Rusya'nın St. Petersburg şehrinde metroda gerçekleştirilen terör saldırısında canlı bomba da dahil 14 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır olmak üzere 90 kişi yaralanmıştı.

Selim Saygıner, Moskova