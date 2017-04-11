Rus istihbaratı geçen yıl BDT ülke vatandaşlarının16 terör saldırısını önlemiş
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, 2016 yılında Rusya’da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri vatandaşlarının katıldığı 16 terör saldırısı önlediklerini açıkladı.
Rusya Ulusal Antiterörizm Komitesi toplantısında konuşan Bortnikov, “Sadece geçen yıl Moskova, St. Petersburg, Krasnoyarsk, Yekaterinburg, Tula, Ufa, Soçi, Novosibirsk ve Nijniy Novgorod şehirlerinde 16 terör saldırısı önlendi. Etkisiz hale getirilen grupların üyeleri BDT ülkeleri vatandaşlarıydı, uluslararası terör örgütlerine ait 46 hücre de imha edildi.” açıklamalarında bulundu.
Bortnikov’un sözlerine göre, göçmen işçiler Rusya’daki terör gruplarının ana iskeletini oluşturmaya başlıyor.
Rusya Ulusal Antiterörizm Komitesi başkan yardımcısı İgor Kulyagin daha önce yaptığı açıklamada 2016 yılında Rusya’da 140 militanın etkisiz haline getirildiğini bildirmişti.
Berk Atacan, Haberrus