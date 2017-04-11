Rusya Türkiye’den Petersburg bombacısı hakkında bilgi istedi
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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Petersburg’taki terör saldırısını gerçekleştiren Celilov’un Türkiye’den sınır dışı edilmesi hakkında kolluk makamlarına talepte bulundu.
Rus Büyükelçiliği, Türk yetkililere ilettiği talebinde bu konuda medyada çıkan haberlerin gerçekliğiyle ilgili teyid istedi.
Yeni Akit gazetesi, Celilov Türkiye’de kalma hüküm ve koşullarını ihlal ettiğinden Aralık 2016’da beş yıl giriş yasağı verilerek sınır dışı edildiğini duyurmuştu.
Emirhan Cengiz, Haberrus