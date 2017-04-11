“Türkiye’ye charter uçuşlarının durdurulması sadece bir uyarı”

Türkiye’ye charter uçuşlarının durdurulabileceği konusundaki yorumlar hakkında Facebook hesabından açıklamada bulunan Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, “Bana sorarsanız bu, yanlış alarmdan çok bir uyarıya benziyor.” yorumunda bulundu.

Klintseviç, Türkiye’ye charter uçuşlarının durdurulabileceği konusundaki yorumlara hemen hayata geçirilmesinin zor bir uyarı mahiyetinde olduğunu söyledi.

Klintseviç, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Bana göre, bu bilgi yanlış alarmdan çok bir uyarıya benziyor. Ancak, bu uyarının hemen hayata geçirileceğini sanmıyorum. Türkiye’deki gelişmeleri kontrol altında takip edeceğiz.” dedi.

Buna ek olarak Klintseviç, “ Türkiye yönetiminin Suriye konusundaki belirsiz tutumu, uluslararası teröre karşı mücadeleye yardımcı olmuyor, bu da Türkiye’nin içinde bulunduğu karmaşık siyasi durumu daha da zorlaştırıyor.” dedi.

Emirhan Cengiz, Haberrus