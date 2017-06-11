Rusya milli marşının değiştirilmesi teklifi parlamentoya sunuldu

Rusya milli marşının değiştirilmesini öngören yasa tasarısı Rusya Parlamentosu Alt Kanadı Duma’ya sunuldu.

Yasa tasarısında Rusya’nın mevcut milli marşının, 1833-1917 tarihleri arasında kullanılan “Tanrı, Çarı korusun! (Боже, Царя храни!)” adlı milli marş ile değiştirilmesi teklif ediliyor.

Yasa tasarısıyla ilgili yapılan açıklama metninde, “Bu federal anayasa değişikliği projesi ile Rusya Federasyonu’nun yeni marşının ‘Tanrı, Çarı korusun!’ olması teklif edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Projenin mimarları, Rusya’nın mevcut marşının sözlerinin, bir türlü farklı milletlerden vatandaşların birleşmesi için bir sembol olamayan Sovyetler Birliği marşının sözlerinin değiştirilmiş versiyonu olduğunu savunuyor.

Rusya’nın milli marş tarihi

Rusya İmparatorluğu’nun ilk marşı 1791-1816 tarihleri arasında kullanılan ‘Şimşekli zafer, yankılan! (Гром побе́ды, раздава́йся!) oldu.

Daha sonra resmi olarak kabul edilen ‘Rusların Duası (Молитва русских)’ ise 1833 yılına kadar kullanıldı.

1833-1917 yılları arasında Rusya İmparatorluğu’nun milli marşı “Tanrı, Çarı korusun! (Боже, Царя храни!)” olarak değiştirildi.

Fransız Devrimi'nin marşı olan ‘La Marseillaise’’in yeniden bestelenmesiyle ortaya çıkarılan “İşçilerin Marseillaise’i (Рабочая Марсельеза)” 1917 yılında Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin marşı olarak kabul edildi ve sadece 1 yıll kullanıldı.

Komünist Enternasyonal (Komintern)'de işçi sınıfının marşı olarak kabul edilen ve orijinali Fransızca olan ‘Enternasyonal (Интернационал)’ marşı 1918’den 1943’e kadar Sovyetler’in resmi milli marşı oldu.

1943’de yeniden değiştirilen Sovyetler Birliği’nin milli marşı ‘Sovyetler Birliği Ulusal Marşı (Гимн Советского Союза)’ oldu ve 1990’a kadar kullanıldı.

Aslen Sovyetler’in 1990-1991 tarihlerinde milli marşı olan ‘Bir Vatan Şarkısı (Патриотическая Песнь Глинки)’, 1991'de Rusya Federasyonu'nun anayasal olarak kurulmasıyla onun da milli marşı oldu.

2000 yılında ise Rusya’nın milli marşı ‘Rusya Federasyonu Ulusal Marşı (Государственный гимн Российской Федерации) olarak değiştirildi ve şu anda hala Rusya’nın resmi marşı.

Berk Atacan, Haberrus