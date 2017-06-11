Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden biri oldu

Moskova Devlet Üniversitesi, Quacquarelli Symonds ajansı tarafından her yıl yayınlanan dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 2010 yılından sonra ilk kez dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına yeniden girdi.

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGIMO), Moskova Ekonomi Yüksekokulu (HSE) ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi de ilk 500'e girmeyi başardı.

Moskova Devlet Üniversitesi, bu yılki yeni sıralamada 95. sıraya yerleşerek Rus üniversitelerinin arasında en üst pozisyonda yer aldı.

Listenin ilk 10 sıralaması ise şöyle:

1 - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (ABD)

2 - Stanford Üniversitesi (ABD)

3 - Harvard Üniversitesi (ABD)

4 - Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (ABD)

5 - Cambridge Üniversitesi (İngiltere)

6 - Oxford Üniversitesi (İngiltere)

7 - University College London (İngiltere)

8 - Imperial College London (İngiltere)

9 - Chicago Üniversitesi (ABD)

10 - Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (İsviçre)

Quacquarelli Symonds ajansı tarafından her yıl yayımlanan QS üniversite sıralamaları, bu alanda yapılan en güvenilir araştırmalardan sayılıyor. Bu yıl tarihinin en büyüğü olduğu belirtilen sıralamaya 84 ülkeden yaklaşık bin üniversite dahil edildi. 31 ülkenin üniversiteleri ilk 200'e girmeyi başardı.

Video: meet the world's top 10 universities in 2018! 🦁 #QSWUR https://t.co/POxjRuQtTT — QS (@QS_pressoffice) 8 Haziran 2017

Selim Saygıner, Haberrus