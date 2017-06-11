Tedavi için İstanbul'a gönderilen Azerbaycan Enerji Bakanı hayatını kaybetti

Azerbaycan Enerji Bakanı Natık Aliyev'in geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonucu bugün İstanbul'da hayatını kaybettiği açıklandı. Hastane yetkilileri Aliyev'in Bakü'de kalp krizi geçirdiğini ve tedavi için İstanbul'a getirildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada, şunlar belirtildi: "İleri derecede kalp yetersizliği nedeniyle Türkiye'den Bakü'ye giden kalp cerrahisi ekibi tarafından dolaşım destek cihazı bağlanarak, 5 Haziran'da ambulans uçak ile Şişli'deki Florance Nightingale Hastanemize nakledilmiştir. Yoğun tıbbi tedavi ile kan basıncı yükseltilemeyen hastaya, kalp pompası bağlanarak ileri kalp yetersizliği tedavisi başlamıştır. Kalıcı yapay kalp destek cihazı takılması planlanan hastada dün ani gelişen beyin kanaması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Bakan dün öğlen saatlerinde vefat etmiştir."

Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan enerji sektöründe yönetici olan 69 yaşındaki Aliyev, Azerbaycan’ın devlet enerji kurumu SOCAR’ın başkanlığını yapmıştı.

23 Kasım 1947 Bakü doğumlu olan Aliyev, 1993-2005 yılları arasında SOCAR yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmüştü. 2005 yılında enerji ve sanayi bakanı olan Aliyev, 2013 yılında da enerji bakanlığına getirilmişti.

Haberrus