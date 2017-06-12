Putin, torunları hakkında ilk kez konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li yönetmen Oliver Stone'a verdiği röportajında ilk defa torunları hakkında konuştu.

Rus liderin iki kız çocuğu olduğu biliniyor ancak torunları olduğuna dair net bir bilgi bugüne kadar elde edilememişti.

Röportajın bir bölümünde "Torunlarınızı seviyor musunuz?" sorusuna Putin, "Torunlarımı seviyorum. Ancak onlarla oynamak için yeterli zamanım olmadığını itiraf etmeliyim" diye yanıt verdi.

Oliver Stone'un Putin hakkındaki belgeselinin tamamı ABD'nin Showtime kanalında 12,13,14 ve 15 Haziran günlerinde akşam saat 21:00'da yayınlanacak.

Belgeselin Rusya'daki telif haklarını ise Pervi Kanal satın aldı. Rusya'da 19,20,21 ve 22 Haziran günleri akşam saat 21:30'da, 4 bölüm şeklinde gösterilecek.

Haberrus