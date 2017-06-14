Putin: ABD, El-Kaide'nin ortaya çıkmasına sebep oldu, Çeçenistan'daki teröristlere destek verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li yönetmen Oliver Stone'a verdiği röportajda ABD'nin Rusya terörle mücadele operasyonları gerçekleştirdiği sırada Çeçenistan’a maddi ve siyasi destek verdiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre ABD'li yönetmen Oliver Stone'un ‘The Putin Interviews' (Putin Röportajları) filminin Showtime televizyonunda dün yayınlanan ilk bölümünde Putin, Moskova, Kuzey Kafkasya'da Çeçen teröristlere karşı terörle mücadele operasyonları gerçekleştirdiği sırada Washington'ın teröristlere destek verdiğini ve bu teröristleri ‘muhalif' olarak nitelediğini belirtti.

Putin, "Elbette onların desteğine güveniyorduk, ancak bunun yerine ABD'li güvenlik güçlerinin teröristleri desteklediğini gördük. Washington, Rusya'ya destek veriyor, terörle mücadelede işbirliğinden yanaymış gibi konuşuyordu ama aslında teröristleri Rusya içindeki siyasi durumu sarsmak için kullanıyordu" dedi.

‘ABD El-Kaide’nin ortaya çıkmasına sebep oldu’

Öte yandan Putin, ABD'nin El Kaide'nin ortaya çıkmasına neden olduğunu vurguladı.

Putin, "El Kaide bizim eylemlerimizin değil, ABD'li dostlarımızın eylemlerinin sonucu. Tüm bunlar, Afganistan'daki Sovyet savaşı döneminde başladı. ABD güvenlik güçleri Afganistan'daki Sovyet güçlerine karşı çeşitli aşırı İslamcı hareketleri destekledi. ABD hem El Kaide'yi de Usame bin Ladin'i de destekledi. Daha sonra da olaylar Washington'ın kontrolünden çıktı. Bu her zaman böyle oluyor. ABD'li patnerlerimiz bunun farkına varmalı. Bu onların hatası" dedi.

Haberrus