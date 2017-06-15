Moskova, son 138 yılın en soğuk 15 Haziran'ını yaşıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da termometreler bugün 9 dereceyi gösteriyor. Meteoroloji uzmanlarına göre sonra 138 yılın en soğuk 15 Haziran'ı yaşanıyor.

Rusya hava tahmin merkezi Fobos'dan Yevgeniy Tişkovets şunları söyledi: "Son 138 yılda böyle bir şey görülmemiş. Şuanda Moskova'da hava sıcaklığı 9,5 derece. Daha en önce en düşük 9,9 görülmüş. 138 yıllık rekoru bugün kıracağız."

Moskova'da hava sıcaklıkları bu hafta mevsim normellerinin altında seyrediyor. Moskova'nın Haziran ayı ortalama sıcaklığı 16,8 olarak biliniyor.

Cuma gününden itibaren ise başkentte hava sıcaklığının 15-20 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor.

Haberrus