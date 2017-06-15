Rusya'da tax free uygulaması 1 Ekim'de başlıyor

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Rusya'da tax free uygulamasının 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı. Tax free sayesinde Rusya'dan ürün satın alan yabancılar, gümrükten çıkarken yüzde 18 oranına kadar vergi iadesi alabilecek.

Medvedev, uygulamanın detayları hakkında şunları söyledi: "Bir çok kere gündeme gelen tax free uygulamasını gerçekleştirmek için vergi yasalarında yapılması gereken değişiklikleri görüşeceğiz. Bu, bir çok ülkede yaygın kullanılan bir sistem. Yabancı ülkelerin vatandaşları, Rusya'dan ayrılırken satın aldıkları ürünlere eklenen vergilerin bir kısmını geri alabilecek. Aracı firmanın komisyonu hariç, yüzde 18 oranında KDV iadesi söz konusu."

Medvedev, tax free uygulamasının devlete ek olarak yıllık 260 milyon rubleye mal olacağını (4,5 milyon dolar), ancak ülke içerisinde ürün satışlarının artmasıyla bunun amorti edilmesini beklediklerini açıkladı.

Yabancılara yapılacak yüzde 18'lik vergi iadesi, 10 bin ruble (175 dolar) ve üzeri değerdeki ürünleri kapsıyor. ÖTV içeren ürünler ve alkol ürünleri ise uygulamaya dahil değil. Rusya'da tax free; Moskova, St. Petersburg ve Soçi şehirlerinde pilot uygulama ile başlayacak.

Selim Saygıner, Haberrus