Rusya'dan uzmanlar Ardahan'da bulunan tabut için Kars'a gidiyor

Ardahan’da bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında bulunan ve bir Rus askerine ait olduğu tahmin edilen cesedin kimliği Rusya’dan gelen uzmanlarla birlikte tespit edilecek.

Kars Müzesi yetkilileri, iskeletin büyük bir ihtimalle rütbeli bir Rus subaya, tümgeneral Vasiliy Geyman’a ait olabileceği kaydedilirken, Rus medyasında tabutun içinde bir de pırlanta kılıç olabileceğine dair haberler yapılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, tabutun heyet huzurunda açıldığını, ancak içinden pırlanta kılıç çıkmadığını açıklamıştı.

Fotoğraflarda, vücuduyla kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümediği görülen ceset, bulunduğu tabutla Kars Müzesi’ne ait depoda muhafaza ediliyor.

Kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini aktaran Ardahan valisi İbrahim Özefe, kurulun 24 Haziran’da Kars’ta toplanacağını belirtti.

Vali şöyle devam etti: "Ancak asıl kararı uzmanlardan oluşan kurul verecektir. Hacettepe Üniversitesi’nden uzmanlar gelecek. Ayrıca Rusya’dan da uzman bir ekip gelecek. Bizden ve Rusya’dan, yani her iki ülkeden gelecek olan uzmanlarla cesedin kimliği belirlenmiş olacak. Bu ekibin çalışmasından sonra cesedin kime ait olduğu netlik kazanacak."

Haberrus