Putin'in Oliver Stone'a izlettiği görüntüler 'yalan' iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘The Putin Interviews' belgeseli için ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone'a konuştuğu sırada cep telefonundan bir görüntü izlettiği görülmüştü. Meduza'da yer alan habere göre Putin, görüntüyü "Suriye'de DAEŞ'lilerin Rus helikopterlerince vurulması" olarak Stone'a izletti, ancak görüntüler 2013 yılında ABD'nin Afganistan'da gerçekleştirdiği operasyona ait.

Basında çıkan haberleri araştırma örgütü CIT'e göre, Putin'in "Rus helikopteri" olarak bahsettiği helikopterin Amerikan yapımı "Apache" olduğu, görüntülerin de 2013 yılında ABD'nin Afganistan'da gerçekleştirdiği bir operasyona ait olduğu belirlendi.

İşte o görüntüler;

Кадры «работы ВКС РФ против ИГ», которые Путин показывал Оливеру Стоуну, взяты из американского видео 2013 года, снятого в Афганистане pic.twitter.com/3qKNxjgCE2 — CIT (@CITeam_ru) 20 Haziran 2017

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise olayı yalanladı. Peskov, "Durum böyle değil. Tamamen saçmalık." dedi. Putin'in Oliver Stone'a cep telefonundan görüntüler izlettiği sahne 21 Haziran akşamı Perviy Kanal'da gösterilecek.

Selim Saygıner, Haberrus