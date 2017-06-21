Rusya'nın Murmansk şehrine Haziran karı yağdı

Rusya'nın Murmansk şehrine Haziran karı yağdı

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Rusya'nın Kuzeybatı bölgesinde yer alan Murmansk şehrine 21 Haziran'da kar yağdı, hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düştü.

Murmansk halkı kar yağışıyla ilgili duygularını ve görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Bir çok vatandaş dairelerinin soğuk olmasından ve sıcak suyun akmamasından şikayetçi.

Selim Saygıner, Haberrus