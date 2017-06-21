Rusya'nın Murmansk şehrine Haziran karı yağdı
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Rusya'nın Kuzeybatı bölgesinde yer alan Murmansk şehrine 21 Haziran'da kar yağdı, hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düştü.
Murmansk halkı kar yağışıyla ilgili duygularını ve görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.
Мурманск, 20-е июбря 2017-го года. pic.twitter.com/7GJqH2jR34— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) 21 Haziran 2017
Bir çok vatandaş dairelerinin soğuk olmasından ve sıcak suyun akmamasından şikayetçi.
Обычный конец июня в Мурманске pic.twitter.com/C7CmpnJvni— Лентач (@oldLentach) 21 Haziran 2017
Selim Saygıner, Haberrus