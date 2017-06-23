Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakan Putin, sırılsıklam oldu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazi Almanyası'nın saldırısıyla başlayan ve 1941-1945 yılları arasında devam eden Büyük Vatan Savaşı'nda ölen milyonlarca Sovyetler Birliği askeri anısına düzenlenen törene katıldı.
Sağanak yağmur altında gerçekleşen 'Anma ve Keder Günü' töreninde Putin, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende Başbakan Dmitriy Medvedev ve Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da yer aldı.
İşte o anlar;
Haberrus