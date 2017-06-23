Rusya, Avrupa'ya gidecek vatandaşlarını 'LGBT festivalleri' için uyardı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Avrupa'yı ziyaret edecek vatandaşlarını Avrupa'daki homoseksüel erkekler arasında görülen Hepatit A konusunda uyararak, ziyaret öncesi aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Rospotrebnadzor tarafından yayınlanan bildiride, ABD'de ve Şili'de olduğu gibi, 15 Avrupa Birliği ülkesinde homoseksüel erkekler arasında hepatit virüsünün yaygınlaştığına dikkat çekiliyor ve risk altında olan kişilerin aşı olmasını tavsiye ediyor.

Bildiride ayrıca, Avrupa'da LGBT festivallerinin düzenleneceği, en büyüğünün ise 23 Haziran'da Madrid'de gerçekleştirileceği yazıyor.

Geçtiğimiz aylarda medyada Çeçen özerk bölgesinde eşcinsel ya da eşcinsel olduğundan şüphelenilen yüzden fazla kişinin işkenceye uğradığı ve en azından üçünün öldürüldüğü haberleri yer almış, Rus polisi ise Çeçenistan’daki eşcinsellere işkence yapıldığı ve öldürüldüğü iddiaların soruşturulmasını isteyen 5 aktivisti göz altına almıştı.

Haberrus