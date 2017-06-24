10 dakika süren Putin-Erdoğan telefon görüşmesinin tamamı yayınlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Türk Akımı' projesinin başlangıcını tebrik etmek ve proje hakkında bilgi vermek için bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 10 dakika süren ikili görüşme Kremlin ve Cumhurbaşkanlığının resmi web sitesinde yayınlandı.

Erdoğan, Rusya'nın Anapa şehrindeki "Pioneering Spirit" adlı boru inşaat gemisinde Türk Akımı Projesi'ne ilişkin incelemelerde bulunan Putin ile telefonda görüştü.

Putin, Türkiye ile Rusya arasında yürütülen iş birliğinin, diğer birçok ülkeyle yürütülen iş birliği seviyesinin üzerinde olduğunu belirterek, Türkiye ile yürüttükleri projelerin de başka ülkelerle yürütülmediğine işaret etti.

Diğer ülkelerle yıllar süren koordinasyon sürecinin Türkiye ile kısa bir süre içerisinde hızla çözüme kavuştuğunu vurgulayan Devlet Başkanı Putin, "Türk Akımı Projesi'ne ilişkin hükümetler arası anlaşma 7 ay önce imzalandı. Birkaç aylık süre zarfında projede inşaat başladı. Bu, sizin şahsi desteğiniz sayesinde gerçekleşiyor ve bu konuda size teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Putin, önümüzdeki yıl proje kapsamında ilk hattın, 2019’da da ikinci hattın tamamlanmış olacağını belirterek, “Projeyle ilgili anlaşmamız gereken bazı başka noktalar daha var. Hattın Türkiye'ye giriş noktası ve çevresel konuları gibi. Ancak şu andaki tempomuzla devam edersek, tüm planlarımızı zamanında gerçekleştiririz. Türkiye üzerinden Doğu ve Güney Doğu Avrupa'ya doğalgaz göndermeye hazırız. Ortaklarımızın buna ilgi duyduğunu biliyoruz” dedi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali için 49 yıllık üretim lisansı verilmesi konusunda da teşekkürlerini sunan Devlet Başkanı Putin, "Akkuyu konusunda da aynı tempoda ilerlersek, projedeki ilk üniteyi en kısa zamanda devreye alabiliriz” diye konuştu.

Selim Saygıner, Haberrus