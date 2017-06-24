Rus lider Putin'den Türkçe jesti: Düğmeye bastı ve 'ileri' dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, bugün Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Anapa kentinde 'Türk Akımı' doğalgaz boru hattının parçalarını birleştirme çalışmalarını takip etti. Projenin 'start' düğmesine basan Rus lider, Türkçe olarak "ileri", ardından Rusça vpered (ileri) dedi.

Putin bugün öğle saatlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, 'Türk Akımı' projesi için Karadeniz'de suya boru döşeme işlemlerinin başladığını söylemişti. Daha sonra Putin, Rusya'nın diğer ülkelere nazaran, Türkiye ile arasındaki işbirliğinin daha yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye ile aramızdaki projeler, başka ülkelerle olamadığı gibi gelişiyor." dedi.

Rus lider Türkiye hakkında şunları söyledi: "Diğer ülkelerle yönetim konusundaki anlaşmalara yıllarımızı harcıyoruz. Ama Türkiye ile bunu bir kaç ay içerisinde hallediyoruz. Bu bizim (Türk meslektaşlarımızla) direkt olarak kişisel desteklerimizden kaynaklanıyor." Putin, Türkiye ile 'Türk Akımı' anlaşmasının 2016 yılı sonbaharında imzalandığını, ve projenin yalnızca 7 ay geçtikten hemen sonra başladığını söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu konuda tebrik etti.

Haberrus