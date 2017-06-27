25 yaşındaki Özbekistan vatandaşı, Erdoğan'ın korumasını öldürmekle suçlanıyor

Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olan Özbekistan uyruklu Feride Bayramova (25), Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde görev yapan polis memuru Ramazan Özçelik'i (24), öldürmekle suçlanıyor.

24 yaşındaki polis Ramazan Özçelik, Özbekistan uyruklu sevgilisi Feride Bayramova’nın Beylikdüzü’ndeki evinde 5 Haziran saat 14:30 sıralarında başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunmuştu.

Bayramova terörle mücadele şubesindeki ifadesinde ‘Rus ruleti’ oynarken Özçelik’in silahının ateş aldığını öne sürmüştü. Olay şüpheli bulunarak soruşturulmaya başlanmıştı.

"Oğlumun kurulan tuzak sonucu vurulduğuna inanıyorum"

Habertürk’ten Müslim Sarıyar’ın haberine göre Özçelik’in annesi Zeynep Özçelik, polisteki ifadesinde ‘oğlunun intihar ettiğine ya da kazayla kendini vurduğuna inanmadığını’ söyledi.

“Oğlumun kurulan tuzak sonucu vurulduğuna inanıyorum” diyen anne Özçelik, oğlunun şimdiye dek bir derdi olduğunu kendisine söylemediğini kaydetti.

Özçelik şöyle devam etti: “Neşeli, hareketli birisiydi. İçine kapanık değildi. Oğlumun ölmesiyle ilgili olarak olayın çok sıkı bir şekilde araştırılmasını istiyorum. Oğlum yetim kaldığında dört yaşındaydı. Hem anneleri hem babaları oldum. Ramazan’la birlikte üç çocuğumu yemedim yedirdim, içmedim içirdim, okuttum, büyüttüm. Ramazan devletine, milletine bağlı bir çocuktu. ‘Rus ruleti’ne de inanmıyorum. Böyle eğitimli bir çocuk, tabancayla Rus ruleti yapılmayacağını bilmez mi? Ramazan dört gün izin almıştı. Ağabeyinin Trabzon’daki yemin törenine gittik. Hafta sonu da açık öğretim sınavları nedeniyle erken döndü. Olaydan önce yani cumartesi ve pazar da sınava girdi. Akşam da havalimanından beni aldı.”

Özçelik’in silahının ‘Rus ruleti’nde kullanılmayan şarjörlü tabanca olması şüphelere neden olmuştu.

"1 dolarlık banknot ve telefon hatları şüphe uyandırdı"

Özbek sevgilinin terörle mücadelede sorgusu sürüyor.

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Feride Bayramova, gözaltına alınıp serbest bırakılmış, daha sonra da terörle mücadele şube ekiplerince yine gözaltına alınmıştı. Buna, Bayramova’nın çantasında ‘1 dolarlık F serisi banknot ve adına çıkarılan dört ayrı telefon hattı’ bulunması neden oldu.

Bayramova ifadesinde çantasında bulunanlara dair şunları söyledi: “(Arkadaşlık uygulamasıyla tanışıp) Birlikte olmaya başladık. Evi de Özbekistan’da doktor olan annem ve babamın katkılarıyla aldım. Geçimimi de onların gönderdiği parayla sağlamaktayım. Dört telefon hattı, benim ve ailemin kullandığı hatlardır. 1 dolarlık banknot ise babamın gönderdiği paralardan biri.”

Bayramova Özçelik’in daha önce de ‘Rus ruleti’ oynayıp silahı sol eline ve başına dayayarak tetiği çektiğini, ancak silahın patlamadığını söyledi.

Diken'in haberine göre Polis, şu soruların yanıtının peşinde:

Rus ruleti görüntülerine ulaşılamadı. Özbek kadın, Rus ruletiyle ilgili yalan mı söylüyor?

Malatya’da öğrenci olan bir kişi neden İstanbul’da ev alır?

Bayramova’dan çıkan telefon hatlarından yapılan görüşmeler de araştırılıyor.

Haberrus