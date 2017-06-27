Beşar Esad, Rus hava güçlerinin bulunduğu Hmeymim Üssü'nü ziyaret etti
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus hava güçlerinin Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarında bulunan Hmeymim Üssü'nü ziyaret etti. Esad'a, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov eşlik etti.
Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Esad, Rus Su-35 savaş uçağının pilot kabinin inceledi.
2015 yılı Eylül ayında açılan hava üssünü Suriyeli lider ilk defa ziyaret etti.
Rusya Hava Kuvvetleri, Suriye'deki operasyonlar kapsamında 20 binden fazla uçuş ve yaklaşık 80 bin hedef vuruşu gerçekleştirdi.
الرئيس #الأسد في #حميميم اليوم.. pic.twitter.com/JmJLB03S3X— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 27 Haziran 2017
Haberrus