Hizb-ut-Tahrir terör örgütü üyeleri Moskova'da göz altına alındı

Hizb-ut-Tahrir terör örgütünün Tacikistan koluna bağlı olduğu belirtilen 2 kişi, Moskova'da göz altına alındı.

Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamaya göre, göz altına alınan kişiler, Müslümanlar arasında radikal fikirleri yaymaya çalışıyordu.

Sanıklardan birinin 23 yaşında olduğu belirtilirken, diğeri hakkında bir bilgi olmadığı ifade ediliyor.

Olayla ilgili "Terör örgütüne katılım ve faaliyet göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Hizb-ut-Tahrir (İslamcı siyasi parti), 1953 yılında Filistin'de kuruldu. Suriye, Mısır, Yemen, Tunus, Kuveyt, Filistin, Türkiye ve Batı Avrupa'da faaliyet gösteriyor. Birçok Arap, Avrupa ve ortadoğu ülkesinde yasaklı. Rusya'da da yüksek mahkeme tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış ve kara listeye alınmıştı.

Haberrus