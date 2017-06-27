Kiev'de terör saldırısı: Askeri istihbarat şefi Albay hayatını kaybetti
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Kiev Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, Kiev şehir merkezinde bulunan Solomenska ve Alekseeyvska caddelerinin kesiştiği kavşakta Mercedes marka otomobilde patlama meydana geldiği belirtildi. Polis, olayın terör saldırısı olduğunu doğruladı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Artem Şevçenko, patlama sonucu araçta bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu, İstihbarat Şefi Albay Maksim Şapoval'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Olay yeri ekiplerinin patlamanın nedenini araştırdıkları kaydedildi.
Haberrus