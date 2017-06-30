Rusya'da bir başhekim, hastanenin parasıyla ailesini Türkiye'ye tatile gönderdi

Rusya'nın Nevyansk şehrinde bulunan 'Verkh-Neyvinsky' isimli polikliniğin başhekiminin, hastanenin bütçesinden ailesine Türkiye'de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde tatil paketi satın aldığı ortaya çıktı.

Bölge savcılığının yaptığı araştırmaların sonucu sayesinde, Dr. İgor Kaçalkov hakkında, devlet kurumundan zimmetine para geçirmek suçundan soruşturma başlatıldı.

Bir firma ile hastane arasında 'kaplıca tedavisi' adı altında anlaşma düzenlendiği ve bir tur şirketine ödeme yapıldığı, ancak bu ödemelerle doktorun ailesinin Türkiye'ye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatile gittiği ortaya çıktı.

Doktorun ailesi için 2012 yılında 98 bin ruble, 2013 yılında ise 82 bin ruble olmak üzere toplamda 180 bin ruble (3 bin 50 dolar) tatil harcaması yapıldığı belirtiliyor.

Mahkemeye sevk edilen başhekimin 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

Haberrus