Rusya'da eğitim görürken çalışmak mümkün mü?

Rusya'da görev yapan Türk avukat Ender Karataş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'da eğitim gören yabancı öğrencilerin, aynı anda bir kurumda çalışması için ne yapmaları gerektiğini söyledi.

Yazının tamamı şöyle:

Değerli okuyucular, sevgili öğrenciler, Rusya Federasyonu’nda öğrenim gören yabancı öğrencilerin statüsünü, kullandıkları vize türü belirlemektedir. Yabancı şahıs Rusya’da öğrenci vizesi ile kalabileceği gibi daha farklı vize türlerini ve sosyal statüleri kullanarak kalabilir.

Rusya’da eğitim gören yabancı öğrencilerin çalışabilmesi için 18 yaş ve üstünde olması gereklidir.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda görmekteyiz; öğrenci vizesi dışında bir hak ve vize (turist vizesi hariç) türü ile Rusya’da ikamet eden yabancılar her hangi bir eğitim kurumuna başvuru yaparak kabul edilmeleri durumunda eğitim alabilirler.

Örneğin, RVP sahibi bir yabancı hem çalışıp hemde yüksek okula gidebilir. Veya herhangi bir firmada işçi vizesi ile çalışan bir yabancı aynı zamanda eğitim amaçlı bir okula kayıt yaptırabilmektedir.

Çalışmak için izin şart

Ancak Rusya’da eğitim amaçlı vize ile bulunan bir yabancı, ilave olarak çalışabilmek için Rusya İçişleri Bakanlığı’na bağlı Rusya Göç Servisi Bürosu’ndan izin almak zorundadır.

Rusya’daki üniversitelerde eğitim gören yabancı bir öğrenci, eğer üniversitede çalışıyorsa veya herhangi bir üniversiteye bağlı bir kuruluşta eğitimden bağımsız olarak çalışıyorsa öğrenci vizesi dışında ilave bir çalışma izni almasına gerek yoktur. Diğer tüm çalışma koşullarında ve özel firmalarda ise yabancı öğrenci için özel izin gerekmektedir.

Avrasya Ekonomik Birliği (Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan) üyesi ülkelerden gelen öğrenciler için çalışma izni zorunluluğu aranmamaktadır.

Çalışma izni sadece devlet akreditasyonu olan üniversitelerde tam zamanlı okuyan öğrencilere verilmektedir. Rusya’da tüm kamu ve özel üniversiteleri devlet akreditasyonuna sahiptir.

Yabancı öğrencinin ilave çalışma izni alması durumunda ülkeden sınırdışı edilme riski ile karşılaşmaması için aldığı çalışma izninde belirtilen meslekte görev yapması ve eğitim gördüğü şehirde çalışması şartına uyması gereklidir.

Yabancı öğrencilere verilen çalışma izinleri 1 yıllık geçerlilik süresi ile verilir. Bu süreden sonra iş akdine göre çalışma izninin uzatılması gerekmektedir.

Yabancı öğrencinin eğitimini yarıda kesmesi,okuldan ayrılması gibi durumlarda bu ilave olarak alınan çalışma izni iptal edilir. Çalışma izni süresi bitmeden önce işini değiştirirse, aynı belge ile bir sonraki işyerinde çalışabilir. Yalnızca bu değişikliği Rusya Göç Servisi Bürosu’na 7 gün içinde yabancı öğrenci başvuru yaparak bildirmek zorundadır.

Çalışmak isteyen sevgili öğrenciler, ilave çalışma izini almak için Rusya Federasyonu Federal Göç Servisi (FMS) bürolarına başvurun.

Haberrus