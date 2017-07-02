Meteoroloji uzmanları: Bu yıl Rusya'ya yaz gelmeyecek

Rusya'da Fobos isimli meteoroloji merkezi uzmanı Yevgeni Tişkovets, bu yıl Rusya'nın merkez bölgesine yaz gelmeyeceğini, önümüzdeki günlerde 25-30 derecelik hava tahminlerinin olmadığını açıkladı.

Tişkovets, "Rusya'nın merkez bölgesinde bu yıl artık yaz yaşanmayacak. Çok mütevazi sıcaklıklar var. 25-30 derecelik hava tahminleri için hiç umudumuz yok." diye ifade etti.

Rusya bu yıl mevsim normallerinin çok daha altındaki hava durumuyla boğuşuyor. Geçtiğimizi Haziran ayı, son 14 yıl en soğuk Haziran ayı oldu. 30 Haziran'daki fırtına ve selde 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Haberrus