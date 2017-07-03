Tataristan'da feci trafik kazası: 2 gün yas ilan edildi

Tataristan'ın Zainsk bölgesinde 1 Temmuz gecesi meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı. Kaza sonucunda 14 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenler için 2 gün yas ilan etti.

Gece 00:40'da meydana gelen kazada, Samara'dan İjevsk kentine giden otobüs Kamaz marka kamyonla çarpıştı. Kaza anında takla atan otobüs alev aldı. İçerisinde bulunan 29 yolcudan 14'ü hayatını kaybetti, 14'ü ise yaralandı. 12 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kazanın neden ve nasıl gerçekleştiği konusunda ise kesin bir bilgi yok. Savcılık olayla ilgili 2 farklı soruşturma başlattı.

Öte yandan, hayatını kaybedenler için ülkede 2 günlük yas ilan edildi. Hükümetten yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemesi yapılacağı ifade edildi.

Haberrus