Kuş sürüsüne çarpan Moskova-Antalya uçağı 10 saat rötar yaptı

Red Wings havayollarına ait Antalya-Moskova charter uçağı, Antalya'ya inerken yaşadığı problem sebebiyle tekrar havalanamadı. Yolcular, yeni bir uçak gelmesi için 10 saatten fazla havalimanında ve otellerde bekledi.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, Antalya'ya inen uçağın, inerken kuş sürüsüne çarptığı ve Rusya'ya geri dönemediği belirtildi. Sürünün, uçağın hangi bölgesine isabet ettiği ise net olarak belirtilmedi.

Şirketin diğer tüm uçakları meşgul olduğu için, yeni bir uçağı Antalya'ya gelmesi 10 saati geçti.

Haberrus